أقامت الفنانة المغربية بسمة بوسيل دعوى قضائية ضد امرأة تصنف نفسها «عرّافة»، على خلفية نشرها محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن تشكيكاً في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، والزج باسمه في مزاعم أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين.



وبحسب ما ورد، فإن المحتوى المتداول تضمن تفسيرات وإيحاءات مرتبطة بمرض تامر حسني، وهو ما اعتبرته بسمة بوسيل إساءة وتضليلاً للرأي العام، خصوصاً مع انتشار تلك المقاطع على نطاق واسع وتداولها دون الاستناد إلى أي معلومات موثوقة.



وأفادت مصادر مطلعة بأن الدعوى تستند إلى اتهامات تتعلق بنشر أخبار غير دقيقة، والإضرار المعنوي، والتشهير، مع المطالبة بمحاسبة كل من يساهم في إعادة نشر المحتوى أو الترويج له عبر المنصات الرقمية.



وفي السياق ذاته، حرصت بسمة بوسيل على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لتامر حسني، مؤكدة وجود تحسن في وضعه الصحي، وداعية إلى احترام الخصوصية وعدم استغلال المرض لإثارة الجدل أو جذب المتابعين.



ويأتي هذا التحرك القانوني في ظل تزايد النقاش حول مسؤولية المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وحدود الحرية حين تمس السمعة والحياة الخاصة.