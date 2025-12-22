ضمن الجهود الإنسانية الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للفئات المحتاجة، تتواجد قافلة سعودية طبية هي السابعة في جزيرة بمبا بجمهورية تنزانيا الاتحادية سيرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، من المتوقع أن تُجري نحو 250 عملية جراحية.

تشمل القافلة أربعة تخصصات طبية هي: المسالك البولية للكبار، والمسالك البوليه للصغار والعظام، والجراحة العامة، و جراحة الأطفال، وذلك ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى سد جزء من الاحتياج الصحي في المنطقة.

خدمات علاجية



أوضح ذلك رئيس القافلة الدكتور أيمن السليماني، استشاري المسالك البولية بمستشفى الملك فهد بجدة، مبيناً أن القافلة تضم أكثر من 15 جراحاً وخمسه استشاريين تخدير متخصصين من المملكة العربية السعودية، يشاركون بخبراتهم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية والجراحية للمستفيدين، وللتخفيف من معاناة المرضى وتوفير الخدمات الجراحية المتخصصة.



الدكتور السليماني أشاد بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية في القارة الأفريقية، من خلال ما تقوم به من أعمال إنسانية وطبية تسهم في دعم القطاع الصحي وخدمة المحتاجين في مختلف دول العالم.