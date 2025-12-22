تبدلت حدائق أحياء النواريه بمكة المكرمة من أراضٍ مخضره يكسوها الجمال إلى أراضٍ قاحلة يابسه بعد ان قامت أمانة العاصمة المقدسة بقطع المياه عنها منذ أشهر عدة.



هذا القرار المفاجئ لسكان هذه الأحياء أضر بمرتادي هذه الحدائق التي يجتمع فيها الأهالي والعوائل والأطفال، إذ يلجؤون إليها بشكل مستمر لقربها من سكنهم خصوصاً كبار السن والأطفال.



سليم البقيلي أحد سكان أحياء نواريه مكة المكرمة قال: لقد أضر قرار أمانه العاصمة المقدسة بقطع الرى وإهمال الحدائق وسحب العمالة التي كانت تهتم بها فماتت الأشجار بعد سنوات من غرسها وزراعتها وماتت الأعشاب وأصبحت الحدائق صحاري قاحلة لا تسر الناضرين.

اختفاء "الخضراء"



في حين طالب عليان اللحياني بتدخل الأمانة وإعادة الاهتمام بحدائق الاحياء، وقال: هناك إداره بالأمانة للحدائق أتمنى منها أن تعيد الاهتمام بالحدائق العامة لخدمه سكان هذه الاحياء خصوصاً كبار السن إذ تعتبر هي المتنفس الوحيد لهم.



عمري السلمي من سكان حي النوارية أكد أن قرار الأمانة فاجأ سكان هذه الاحياء ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون مزيداً من الاهتمام بالرقعة الخضراء وزيادة الأشجار والمزروعات قامت الأمانة بقطع السقيا عن الحدائق وسحب عمالتها منها وتركها مهملة جرداء قاحلة، فماتت الأشجار واختفت الرقعة الخضراء من حدائق العاصمة المقدسة، فأصبحت الأسر والأطفال وكبار السن بلا متنفس.