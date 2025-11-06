كشفت الفنانة المصرية إنجي عبدالله عن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت إنجي عبدالله في تصريحات إعلامية: «مفيش أي تحسّن على العلاج، والحالة في تدهور مستمر، دلوقتي مش محتاجة غير دعواتكم بس».

وأعلنت الفنانة إنجي في وقت سابق عن إصابتها بورم حميد، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.

وأكدت خضوعها للعلاج للمرة الثانية منذ 6 أشهر بعد إصابتها بنفس الورم عام 2019، وخضوعها آنذاك لجلسات الإشعاع والعلاج الكيميائي المسموح به، لكنها فوجئت بعودة الأعراض بشكل أشد، شملت فقدان الإحساس بالجانب الأيمن من الجسم، وصعوبة في البلع، وآلام شديدة تشبه الكهرباء عند أي حركة بسيطة.

وأشارت الفنانة إلى تلقيها حاليًا علاجات تلطيفية لتحسين جودة حياتها بانتظار حدوث معجزة، مؤكدة أنها لا تسعى وراء العلاج بدافع التمسك بالحياة، لكنها تعاني من إرهاق شديد منذ فترة طويلة.