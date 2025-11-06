تستعد الممثلة الأمريكية ميغن ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، للظهور مجددًا على الشاشة الكبيرة بعد غياب دام سبع سنوات، في خطوة غير متوقعة أعادت اسمها إلى صدارة عناوين الصحافة الفنية العالمية.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن ماركل بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في فيلم كوميدي جديد بمدينة لوس أنجلِس، تؤدي فيه دورًا صغيرًا إلى جانب نجوم بارزين من بينهم الممثلة ليلي كولينز والممثل جاك كويد وبري لارسون وهنري غولدينغ.

وأوضحت مجلة «فارايتي» أن العمل يحمل عنوان «كلوس بورسونال فرندس»، وتدور أحداثه حول زوجين عاديين يلتقيان زوجين من المشاهير أثناء عطلة في سانتا باربرا، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

وتعد هذه المشاركة أول ظهور فني لميغن ماركل منذ مغادرتها عالم التمثيل عقب زواجها من الأمير هاري عام 2018، بعد أن اشتهرت بدورها في المسلسل الشهير «سوتس» الذي استمر سبعة مواسم متتالية.

وكان الزوجان قد انتقلا إلى كاليفورنيا عام 2020 بعد تخليهما عن مهماتهما الملكية وحرمانهما من التمويل الملكي، ليبدآ حياة جديدة في عالم الإعلام، حيث وقعا صفقة ضخمة مع نتفليكس تجاوزت قيمتها مئة مليون دولار، وأنتجا من خلالها سلسلة وثائقية بعنوان «هاري أند ميغن» وأخرى تحت اسم «ويذ لاف، ميغن».