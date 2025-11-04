أعلن الفنان الكويتي الدكتور عبدالعزيز المسلم عرض مسرحية البيت المسكون في موسم الرياض داخل البوليفارد اعتبارا من غد (الأربعاء)، وسط كم كبير من التجهيزات لتقديم عرض مسرحي متكامل، لاسيما أن المنافسة بين الأعمال الخليجية كبيرة هذا العام.

وأضاف: يتضمن العرض مفاجآت كبيرة ليس على مستوى التكنيك المسرحي فحسب، وإنما في التقنيات الفنية وخدع الرعب التي من المتوقع أن تكون جديدة كليا، مشيرا إلى أن فريق العمل يملك خبرات كبيرة في هذه التقنيات، فضلا عن تجربة العديد من الفنانين المشاركين في العرض.

وقال: نحن متشوقون لجمهور الرياض وكلنا حماس من أجل تقديم عرض مسرحي يليق بهم، متمنيا أن تلقى مسرحية البيت المسكون قبولا عند كل من يشاهدها.