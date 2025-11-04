أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي افتتاح دورته الخامسة بعرض فيلم «العملاق» للمخرج البريطاني الهندي روان أثالي، والذي يروي القصة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني اليمني نسيم «ناز» حامد.

وسيُعرض الفيلم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 4 ديسمبر.

ويروي فيلم «العملاق» قصّة حياة بطل الملاكمة البريطاني اليمني نسيم «ناز» حامد، (من بطولة الممثل المصري البريطاني أمير المصري) وكلّ ما انطوت عليه من محطات ملهمة، باعتباره أحد أبرز رموز الملاكمة في المملكة المتحدة، بدءاً من طفولته المتواضعة إلى مسيرة نجاحه المذهلة نحو بطولة العالم، مسلّطاً الضوء على علاقته الوطيدة بمدرّبه الإيرلندي بريندان إنجل والدور المحوري الذي لعبته في مسيرته الرياضية الباهرة، ليقدّم للمشاهد قصة حياة الملاكم الملهمة والتجربة التي جعلت منه أحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية فيصل بالطيور، بأن اختيار فيلم «العملاق» لافتتاح الدورة الخامسة يمثل احتفاءً فنيا بالمواهب الإقليمية التي أثبتت حضورها على الساحة السينمائية العالمية، عبر قصة بطلٍ عربيٍ عالميٍ في مجال الملاكمة، والتي تروي رحلة كفاحٍ تُلهم الأجيال وتُجسّد الاعتزاز بالهوية.