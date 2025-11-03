كشف الفنان المصري كريم فهمي إصابته بجلطتين في الرئة، الأمر الذي جعله يعيد التفكير في الكثير من أمور الحياة.

وقال عبر أحد برامج البودكاست: «فترة المرض كانت من أصعب اللحظات اللي عدّت عليّ، جالي جلطتين في الرئة فجأة، وساعتها حسّيت قد إيه كل الصراعات اللي بنعيشها في الحياة مالهاش أي معنى، الناس بتتخانق على حاجات تافهة، ومفيش حاجة تستحق كل ده».

وعاد بذاكرته إلى طفولته ليكشف جانبا خفيا من شخصيته، قائلا: «كنت طفلا حساسا جدا، واتعرضت للتنمّر. لسه فاكر لما مدرسة الرسم قالت قدام زمايلي إن رسمي وحش، الموقف دا فضل محفور فيا كنت دايما حاسس إني مختلف، وإن محدش فاهمني، ومع ذلك كنت مقتنع إن اللي بعمله صح».

أما عن قصة حبه لزوجته دانيا، فقال كريم فهمي إنها كانت نقطة تحوّل في حياته «دانيا كانت سندي من البداية، خطبتها وأنا ماكنش عندي أي حاجة، لكنها آمنت بيا وراهنت عليا، وفعلا رهانها كسب».