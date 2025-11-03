أثار الفنان المصري عباس أبو الحسن جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها الإنجاب بأنه الخطيئة الكبرى، ما عرضه لموجة انتقادات حادة بين الجمهور.

إنذار رسمي

وتقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر، طالب فيه بشطب عضوية الفنان وإحالته للتحقيق، إلى جانب تعويض مالي قدره مليار جنيه، معتبرًا أن تلك التصريحات تحرض على عدم الإنجاب وتخالف القوانين والقيم المجتمعية.

بيان من نقابة المهن التمثيلية

من جانبه، أوضحت نقابة المهن التمثيلية في مصر أنها تتابع الموقف بدقة، وستشكل لجنة تحقيق في الواقعة، مع التأكيد على احترامها لحرية التعبير وحرصها على صون القيم المجتمعية والقوانين المنظمة للمهنة.

كما أكدت النقابة أنها ستعلن نتائج التحقيق قريبًا، مشددة على التزامها بلوائحها ورفضها لأي ممارسات تسيء للسلم المجتمعي أو ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

تصريحات عباس أبو الحسن المثيرة للجدل

والأزمة بدأت، عندما نشر عباس أبو الحسن، منشوراً على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك» أن من ينجب طفلًا عمدًا في هذا الزمن يُعد أنانيًا ويرتكب خطيئة كبرى، مشيرًا إلى أن الأب أو الأم يهتمون فقط بامتلاك الطفل وليس بحبه.

وتساءل عباس أبو الحسن في المنشور عن نوع الحياة والعالم الذي سيتركه له، قائلاً: «بأي حب هذا يجعلك تلقي به في هذا الشقاء؟ بأي حياة ستعده وأي عالم هذا الذي ستتركه فيه وترحل؟».