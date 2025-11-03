«اللون الأسود» يجمع «فنان العرب» بعبدالرحمن بن مساعد

كشف الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن تعاون جديد يجمعه بفنان العرب محمد عبده من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «اللون الأسود»، بعد سلسلة من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً بينهما.

تعاون مرتقب

وشارك الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة جمعته بمحمد عبده عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، وكتب معلقاً: «قريباً.. أغنية اللون الأسود، محمد عبده، عبدالرحمن بن مساعد، صادق الشاعر».

تفاعل واسع من الجمهور

وحصد المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهور الفنان محمد عبده ومحبي الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، معبرين عن حماسهم للتعاون مجدداً وتمنوا أن يقدما عملاً يتخطى نجاح أغانيهما السابقة مثل «البرواز» و«شبيه الريح».

أغنية محمد عبده الجديدة

وفي سياق آخر، طرح «فنان العرب» أخيراً أغنية «ذيك الليالي» عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتجاوزت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على منصة «يوتيوب» بعد إطلاقها بأيام قليلة.

أغنية «ذيك الليالي» من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، بينما تولى التوزيع الموسيقي المايستروالسعودي وليد فايد.