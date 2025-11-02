فرقة كايروكي تعلن توقفاً مؤقتاً لحفلاتها الأوروبية.. لهذا السبب!

أعلنت فرقة كايروكي بقيادة الفنان المصري أمير عيد تأجيل جولتها الأوروبية بسبب حالات وفاة بين أعضاء الفرقة، مؤكدة أن العائلة تأتي في المقام الأول.

إلغاء جولات حفلات فرقة كايروكي

وقالت الفرقة في بيان رسمي: «نعلن بكل أسف تأجيل جولتنا الأوروبية في هذا الوقت الصعب، إذ نحتاج للوقوف إلى جانب بعضنا البعض وتجاوز هذه المرحلة». وأضاف البيان: «سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للجولة قريبا، يمكن لمن يرغب استرداد قيمة التذاكر، أو الاحتفاظ بها لاستخدامها عند تحديد المواعيد الجديدة».

واختتمت كايروكي البيان بالتقدير لجمهورها: «نشكر دعمكم وصبركم الدائم، ونتطلع للعودة قريبا لنلتقي بكم على المسرح ونشارككم موسيقانا كما عهدتمونا».

حالات وفاة بفرقة كايروكي

يُذكر أن أمير عيد أعلن منذ أيام وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، ثم صُدم الجمهور بوفاة والد شريف الهواري أحد أعضاء الفرقة، ما دفع أعضاء كايروكي إلى اتخاذ قرار تأجيل جميع حفلاتهم القادمة.

أعمال أمير عيد المنتظرة

وعلى جانب آخر، ينتظر أمير عيد، عرض فيلمه الجديد «أحلام سلطان المنسي»، الذي يقوم ببطولته بمشاركة عدد من نجوم الفن، والعمل من إخراج محمد ناير.

‎ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، كامل الباشا، أحمد عصام السيد، فراس السعيد، محمد عبدالعظيم، محمد محمود وحسن أبو الروس، وسيشهد الفيلم العديد من المفاجآت.