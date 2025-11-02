أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اختيار 40 مشروعا سينمائيا وتلفزيونيا ضمن قائمة «سوق المشاريع» في سوق البحر الأحمر لعام 2025، تعزيزا لدوره كمنصة رائدة لاكتشاف المواهب ودعم الإنتاجات المشتركة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا.

وتتميز المشاريع المختارة بتنوع أساليبها السردية ورؤاها الإبداعية، بمشاركة نسائية تمثل أكثر من 42% من إجمالي المشاريع.

وتشمل القائمة 24 مشروعا قيد التطوير والإنتاج، من بينها 12 مشروعا من برنامج تطوير الأفلام الطويلة في «معامل البحر الأحمر»، بالشراكة مع «معمل تورينو السينمائي» وبدعم من «فيلم العُلا»، إلى جانب 12 مشروعا أخرى ستحظى بتدريب متخصص في عرض المشاريع.

وتضم القائمة 8 أفلام طويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، و8 مشاريع لمسلسلات درامية يجري تطويرها ضمن «معمل المسلسلات»؛ ما يعكس التوسّع المستمر للسوق في مجالات الإنتاج السمعي البصري.

وشهدت الدورة الحالية زيادة بنسبة 35% في المشاركات الآسيوية بعد فتح باب التقديم أمام صناع الأفلام في القارة، ومشاركة 18 مخرجا بأعمالهم الطويلة الأولى، إلى جانب عودة عدد من خريجي السوق السابقين لتقديم مشاريع جديدة.

وتلقى «سوق البحر الأحمر» أكثر من 1900 طلب مشاركة من المملكة والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، خضعت جميعها لمراجعة لجنة دولية متخصصة، فيما ستحظى المشاريع المختارة ببرنامج توجيهي مكثّف استعدادا لعرضها أمام شركاء الصناعة خلال فعاليات المهرجان في ديسمبر القادم.

وأكدت مديرة سوق البحر الأحمر هولي دانيال أن البرنامج يشكّل منصة حيوية تجمع الأصوات الجديدة وتتيح التعاون لتطوير مشاريع مبتكرة، مشيرة إلى أن السوق تحتفل هذا العام بمرور 5 أعوام على انطلاقها ومواصلة دعم المواهب وصنّاع السينما في مختلف مراحل مسيرتهم الإبداعية.

يُذكر أن جميع المشاريع المشاركة تُعد مؤهلة للحصول على جوائز نقدية من «صندوق البحر الأحمر»، إضافة إلى جوائز مقدمة من شركاء السوق لدعم مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، علاوة على دعم مخصص للمشاريع المشاركة ضمن برنامجي تطوير الأفلام الطويلة ومعمل المسلسلات.