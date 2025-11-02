أكد الفنان المصري سامح الصريطي، أن الواقع الإعلامي يشهد تحولًا كبيرًا بفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، التي باتت المصدر الأول للأخبار لدى شريحة واسعة من الجمهور، وهذا التطور السريع انعكس بشكل مباشر على نسب توزيع الصحف والمجلات المطبوعة، التي تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين من الزمن.

ورغم هذا التراجع يرى الصريطي أن الصحافة الورقية لن تختفي كما يظن البعض، قائلاً: المنصات الإلكترونية أثرت بالطبع على الصحافة الورقية، لكن لا يمكننا القول إنها ستنتهي، هناك فئة ما زالت متمسكة بالصحف والمجلات؛ لأنها تبحث عن المعلومة الموثوقة بعيدًا عن الشائعات المنتشرة على الإنترنت.

وأضاف في تصريحات إعلامية: «الفرق الجوهري بين المحتوى الورقي والإلكتروني يكمن في المصداقية والدقة»، مشيرًا إلى أن الصحافة التقليدية تعتمد على التحقق من المصادر وتلتزم بمعايير المهنة، بينما يغلب على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الطابع العشوائي، الذي قد يضر بوعي القارئ ويشوّه الحقيقة.

وأوضح الصريطي، أن الصحافة الورقية تظل رمزًا من رموز الثقافة والوعي، فهي لا تكتفي بنقل الخبر، بل تحلله وتعرضه في سياقه الصحيح، وما زلت أؤمن أن الصحافة الورقية قادرة على استعادة ثقة الجمهور إذا تمسكت بالمهنية والموضوعية، فالكلمة الصادقة لا تموت، حتى لو تغيّر شكلها أو وسيلتها.

وفي حديثه عن المؤسسات العريقة، أشار الصريطي إلى أن بعض الكيانات الإعلامية تمتلك تاريخًا طويلًا من المصداقية، يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الرقمية بجدارة، لافتًا إلى أن تلك المؤسسات تمثّل مدارس حقيقية في الالتزام والانضباط الإعلامي، وهي من يمكنها أن تقود عملية التوازن بين الإعلام التقليدي والحديث.

وكشف الصريطي تحضيره لعدد من المشروعات الدرامية الجديدة التي يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.