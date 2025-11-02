كشف المخرج المصري طارق العريان مشروعه السينمائي المنتظر مع النجم عمرو دياب، موضحًا أن بينهما أكثر من عمل مؤجل منذ سنوات، وما زال التعاون قائمًا حتى اليوم.

مصير مشروع أفلام عمرو دياب

وقال العريان في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «بقالي سنين أنا وعمرو دياب بنحضر لأفلام ونمضي عليها، لكن في كل مرة بيتردد في تنفيذ القصة في اللحظة الأخيرة، وأتمنى يخرج عمل يجمعنا قريبًا»، مشيرًا إلى أن عمرو دياب يمثل قيمة فنية كبيرة في الوطن العربي.

فيلم «السلم والثعبان2» بروح جديدة

وتحدث المخرج عن أحدث أعماله «السلم والثعبان 2»، لافتًا إلى أن الفيلم يحتفظ بروح الجزء الأول الذي عُرض قبل أكثر من 20 عامًا، لكنه يقدم معالجة جديدة تتخيل حياة بطليه حلا شيحة وهاني سلامة بعد 10 سنوات من الزواج.

**media«2607879»**

التعليق على الجدل بشأن أسماء جلال

وردًا على الجدل حول أداء الفنانة المصرية أسماء جلال، قال العريان: «الجدل طبيعي، وأسماء دائمًا بيبقى حواليها كلام، لكن في صفحات بتتعمد تضخيم الأمور وإثارة الجدل».

مفاجآت وتحضيرات فيلم «ولاد رزق 4»

كما كشف تحضيره للجزء الرابع من «ولاد رزق»، موضحًا أن الأحداث ستعود إلى البداية الأولى لحياة الأبطال، إذ سيظهرون في مرحلة الشباب المبكر، ويجسد أحمد مالك شخصية «رضا» التي قدمها سابقًا الفنان المصري أحمد عز في الأجزاء السابقة.

دعم هيئة الترفيه السعودية

وأشاد العريان بدعم هيئة الترفيه السعودية للأجزاء الماضية لسلسلة أفلام «ولاد رزق»، مؤكدًا أن العمل يحظى بدعم إنتاجي ولوجستي استثنائي، ساهم في تنفيذ مشاهد أكشن ضخمة تم تصويرها في شوارع رئيسية أُغلقت بالكامل خصيصًا لتصوير الفيلم، وهو ما اعتبره سابقة نادرة في صناعة السينما العربية.