ريم السويدي تعيد ابتكار الأناقة السوداء

في حضور لافت يعكس وعياً عميقاً بتوجهات الموضة العالمية، خطفت ريم السويدي الأنظار خلال العرض الأخير لدار دولتشي أند غابانا، بإطلالة سوداء أعادت من خلالها تعريف الأناقة الذكورية بأسلوب أنثوي واثق.

اختارت ريم بدلة رسمية سوداء مخططة، جاءت بقصّة دقيقة تمزج بين الكلاسيكية والجرأة العصرية، ونسّقتها مع قميص بياقة بارزة منح الإطلالة قوة وأناقة واضحة. وزادت ربطة العنق السوداء وقفازات الجلد من فخامة اللوك، لتؤكد استلهامها لأناقة الأزياء الرجالية بروح عصرية تحمل توقيعها الخاص.

ولتعزيز الحضور البصري، أضافت معطفاً أوفر سايز باللون الأسود شكّل محور الإطلالة، مضفياً لمسة درامية راقية تنسجم مع هوية دولتشي أند غابانا المعروفة بالقوة والترف. هذا التوازن المدروس بين البنية الصارمة للبدلة وانسيابية المعطف منح الإطلالة عمقاً وأناقة دون مبالغة.

أما على الصعيد الجمالي، فاختارت ريم تسريحة شعر بوب بتأثير مبلول، عكست جرأتها العصرية، ونسّقتها مع نظارات لافتة عززت الطابع الغامض والفاخر للوك. تناغم التفاصيل الجمالية مع الأزياء أكد قدرتها على تقديم صيحات الموضة بأسلوب يعكس شخصيتها الواثقة وحضورها اللافت في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء العالمية.