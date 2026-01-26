كيف أعاد الـ Grunge تعريف الأناقة ؟

يعود لوك الـGrunge بروح عفوية تعبّر عن الراحة والصدق في المظهر، بعيداً عن المبالغة والتكلّف. هو أسلوب يقوم على التعبير عن الذات كما هي، دون تصنّع.

• الشعر: يبدو طبيعياً وغير مصفف بإتقان، مع جذور ظاهرة أو ألوان داكنة تعكس الإحساس بالعفوية والواقعية.

• الألوان: تهيمن الدرجات الداكنة والباردة مثل الأسود والرمادي والبني، مع لمسات لونية جريئة أحياناً لإبراز الطابع الشخصي.



• الإكسسوارات: بسيطة وغير لافتة، مثل الخواتم والسلاسل المعدنية أو القبعات والشالات، لتعكس أسلوب حياة واقعياً وغير متكلّف.

• المكياج: ناعم أو محدد بخفة حول العينين، مع الحفاظ على مظهر طبيعي بعيد عن الزخرفة.

ولا يقتصر الـGrunge على كونه صيحة أزياء فقط، بل يمثّل توجّهاً اجتماعياً واقتصادياً يفضّل البساطة والعملية في الاختيارات اليومية، بعيداً عن المظاهر الفاخرة والصيحات المؤقتة.