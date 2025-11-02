كشف المخرج المصري رامي إمام سراً عن والده، الزعيم عادل إمام، موضحًا أن والده لا يمتلك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يحرص على متابعة كل ما يُكتب عنه أولًا بأول.

نجل الزعيم يكشف مفاجأة

وقال رامي، خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، إن الزعيم قارئ نهم ومتابع جيد، مضيفًا: «إحنا دايمًا بنوصله كل حاجة بتتكتب على السوشيال ميديا أول بأول».

وتابع: «إحنا بنشوف حب الناس كل يوم، مش بس في المناسبات، لكن في الشارع وفي كل مكان، الناس بتوقفني وتدعي له، وده شيء بيسعدنا جدًا».

«شمس الزناتي 2» مستمر رغم الأزمات

وعن فيلم «شمس الزناتي 2»، أكد رامي إمام استمرار العمل على المشروع رغم الأزمات التي واجهته أخيرا، قائلاً: «شقيقي محمد مازال يعمل على الفيلم حاليًا، وليس من الضروري أن أكون مخرجه، فهناك مخرج آخر يتولى المسؤولية، ومش لازم أكون أنا».

وأوضح أن الفيلم يقدم قصة جديدة تدور قبل أحداث الجزء الأول الذي عُرض عام 1991، مؤكدًا أنه ليس استكمالًا للقصة الأصلية، بل معالجة مختلفة تقدم رؤية جديدة لعالم شمس الزناتي.

تجديد أفلام الزعيم

كما أبدى رامي إمام ترحيبه بفكرة إعادة تقديم أفلام والده الزعيم عادل إمام برؤية عصرية تناسب عام 2025، مشيرًا إلى أن أعمال السبعينات والثمانينات «بحاجة إلى تجديد لتواكب الجيل الحالي».