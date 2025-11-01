دخلت المطربة المصرية آمال ماهر، في نوبة بكاء على الهواء خلال حديثها عن وفاة والدها، معبرة عن مدى حزنها العميق وألمها الكبير لفقدانه، خاصة في ظل الأزمات والصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

**media«2607388»**

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها

وقالت آمال ماهر خلال لقائها في برنامج «عندي سؤال»، إن والدها كان يمثل السند الحقيقي لها، لافتة أن حياتها كانت ستتغير كثيرًا لو كان ما زال على قيد الحياة، مضيفة أنها مرت بمرحلة صعبة بعد رحيله، ازدادت قسوة بوفاة عمتها بعده بفترة قصيرة.

واستعادت آمال ماهر تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة في حياة والدها، موضحة أنه دخل في غيبوبة بين يديها وتوفي في أول أيام العيد، مشيرة إلى أنه في أيامه الأخيرة لم يكن يتذكر أحدًا سواها، وظل ينادي اسمها حتى لحظاته الأخيرة.

**media«2607391»**

معاناة بعد الفقد واكتئاب حاد

وكشفت آمال ماهر عن معاناتها من الإكتئاب الحادة بعد وفاة والدها، مؤكدة أنها فقدت القدرة على النوم واضطرت لتناول المهدئات، مشيرة إلى أنها عاشت سنوات من العزلة اقتربت فيها من الله واستعادت قوتها.

وأضافت آمال في حديثها قائلة: «كنت ساعات أقعد 48 ساعة مش عارفة أنام، وانعزلت عن الناس خالص، لحد ما وصلت لمرحلة كنت بدي الإبرة لنفسي، وقلت مش هحتاج حد ولا هستنى مساعدة من أي حد، مع إني بخاف من الإبر أصلًا».

**media«2607389»**

صداقة طويلة تجمعها مع فنان العرب

وتحدثت آمال عن علاقتها بالفنان السعودي محمد عبده، ووصفت صداقتهما بأنها إنسانية وفنية عميقة، مشيرة إلى أنه زارها أثناء مرضها في المغرب وغنيا معًا حتى الفجر، وأكدت استمرار تواصلهما للاطمئنان على صحته بين الفترة والأخرى.

**media«2607390»**