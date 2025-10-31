يشهد أتيليه جدَّة للفنون التشكيليَّة (الأحد) القادم، تدشين المعرض الشخصي الخامس للفنان حسين دقاش «صدى الألوان».

وقال مدير الأتيليه هشام قنديل: «إن المعرض الذي يفتتحه الفنَّان الكبير ضياء عزيز ضياء، يستمر لمدة 10 أيام».



وعن تجربته الثرية قال دقاش: «عندما تتدفَّق الألوان بتردداتها المختلفة تثير ذلك الإحساس البصري لدى المتلقي، وتحرك ما يكمن داخله من مشاعر، حيث تمنح الحياة البهجة، وتمنح النفس السعادة، وتمنح الجسد الشفاء».

وأضاف أن للألوان قيمة جماليَّة وتعبيريَّة تتوقَّف على الإدراك الحسيِّ المباشر وتأملها كقيمة معنويَّة وتعبيريَّة، معتمدًا على الخبرات الجماليَّة لدى المتلقِّي.



ودعا دقاش الفنانين إلى مراعاة استخدام الألوان بطريقة صحيحة لتحقيق تلك القيم الجماليَّة والفنيَّة والتعبيريَّة في العمل الفنيِّ.

وأوضح أنه في هذا المعرض قدَّم مجموعة من الأعمال الفنيَّة لإظهار تلك القيم الجماليَّة والتعبيريَّة باستخدام ألوان متعدِّدة آملا أنْ تحقِّق الهدف من ذلك الصدى اللوني ونرى الرجع على المتلقي.

من جانبه، رأى الفنان والناقد المصري د. سعيد العبد، أنَّ عبقرية حسين دقاش في قدرته الفائقة على تجسيد الطاقة الكامنة والساكنة في اللون، من خلال الاختزال والتلخيص والإيجاز للتعبير عن الفضاءات الزمنيَّة الساحرة للمناخ والطبيعة الخلَّابة التي نشأ فيها.

ولفت إلى أن هذا المعنى يتَّضح جليًّا من خلال روائعه وإبداعاته، حيث نلمس في أعماله تجسيدَ عنصري الزَّمان والمكان من خلال اللون.

