لفت الفنان السوري تيم حسن الأنظار خلال حضوره أحد الاحتفالات الفنية الكبرى التي أُقيمت أمس في بيروت، بعدما ظهر مرتديًا مشدًا طبيًا على يده، الأمر الذي أثار فضول جمهوره وتساؤلاتهم حول سبب الإصابة وحالته الصحية.

تفاصيل إصابة تيم حسن

وتواصلت صحيفة «عكاظ» مع مصدر مقرب من الفنان تيم حسن، الذي كشف أن الإصابة تعود إلى تعرضه لالتواء طفيف في يده أثناء ممارسة التمارين الرياضية قبل فترة قصيرة.

وأكد المصدر أن الإصابة بسيطة وليست خطيرة، مشيرًا إلى أن تيم حسن يتمتع بصحة جيدة ويواصل نشاطه الفني بشكل طبيعي دون أن يتأثر جدول أعماله.

تفاعل واسع من الجمهور

ومن جانبه عبر عدد من محبي تيم حسن عن قلقهم عليه بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متمنين له الشفاء العاجل، في وقت لم يصدر فيه تيم أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الإصابة.

أعماله الفنية في رمضان 2026

وفي سياق مختلف، يستعد تيم حسن لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسله المرتقب «مولانا»، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم نور علي، فارس الحلو، نانسي خوري، وآخرون، والعمل من تأليف لبنى حداد، وإخراج سامر البرقاوي، ومن إنتاج شركة الصباح.