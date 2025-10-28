أعربت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، عن ندمها لنشر فيديو يكشف تفاصيل تعرضها لسرقة 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها قبل أيام قليلة.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية «والله العظيم ندمت، لكنه انتشر مثل النار في الهشيم، وكان علي أن أرد في اليوم الثاني والثالث وأعلق على الأمر». ووجهت نجاح المساعيد طلباً إلى الجمهور بعدم الحديث مجدداً حول القضية قائلة: «مهما أذوني الله يسعدهم ويستر على عيوبهم، ولكن لي رجاء حار، أرجوكم لا يكون الحمل حملين والمصاب مصابين، ما يصلح الموضوع، إن شاء الله لا يضركم ولا يضر عيالكم، لكن الإنسان ما يعرف الشعور، اللي جالس برّا مو مثل اللي في السالفة».