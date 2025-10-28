خالد يوسف يكشف لـ«عكاظ» موقفاً خفياً جمعه بيسرا في بداياته

كشف المخرج المصري خالد يوسف موقفا لا ينساه جمعه بالفنانة المصرية يسرا في بداية مشواره الفني، موضحًا أنها كانت من أوائل الداعمين له في مسيرته.

يسرا دعمتني دون تردد

وأكد يوسف في تصريح لـ«عكاظ» أن يسرا وافقت على المشاركة في أول أعماله دون أي تردد، رغم أنه كان مخرجًا جديدًا يخوض تجربته الإخراجية الأولى، معتبرًا موقفها لفتة تقدير ودعم كبيرة ساهمت في انطلاقته الفنية.

إرث سينمائي مشرف

ووصف خالد يوسف أعمال يسرا بأنها إرث سينمائي مشرف ومهم في تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أن أفلامها مع كبار المخرجين والنجوم مثل يوسف شاهين وعادل إمام وغيرهما تمثل علامات فارقة في مسيرتها جعلتها واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية.

لا أفكر في توثيق أعمالي الفنية

وعن إمكانية توثيق أعماله الفنية أوضح خالد يوسف أنه لا يفكر في ذلك حاليًا، قائلاً:«مافيش حد بيفكر يعمل معرض أو احتفالية لنفسه، نسيب الناس هي اللي تقول وتقدر».

أعمال خالد يوسف الدرامية

يذكر أن مسلسل «سره الباتع»، كان آخر أعمال خالد يوسف الدرامية، الذي عُرض خلال المارثون الرمضاني في 2023، وشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوي، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، حسين فهمي، بيومي فؤاد وغيرهم من نجوم الفن.