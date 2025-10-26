عجوز تقتحم المسرح وتُقبّل يد عمرو دياب!

في مشهد مفاجئ أشعل مواقع التواصل، اقتحمت سيدة مسنّة أحد الأفراح أثناء غناء الفنان عمرو دياب، واتجهت نحوه بحماس كبير قبل أن تُمسك بيده وتقبّلها أمام مئات الحضور، وسط محاولات من ابنتها لإبعادها دون جدوى.

وبينما كان «الهضبة» يؤدي أغنيته الشهيرة «شَايف قمر»، فوجئ بالسيدة تتقدم نحوه قائلة بصوت عالٍ: «إزاي تدهالي عيونك وأقدر أقولها لا؟»، فما كان منه إلا أن ابتسم ورفع يدها تقديراً قبل أن تضعها على ذراعه في لقطة طريفة وثّقتها عدسات الحاضرين.

وردّ النجم المصري الموقف بخفة ظل لافتة، فقبّل يد السيدة احتراماً، ثم أكمل الغناء متفاعلاً مع الجمهور الذي تعالت ضحكاته وتصفيقه إعجاباً بتصرفه المهذب.

وسرعان ما انتشر الفيديو على منصات التواصل، محققاً آلاف المشاهدات، إذ أشاد المتابعون بتصرف عمرو دياب وهدوئه، واعتبر كثيرون الموقف دليلاً على محبة الناس له حتى من الأجيال الأكبر سناً.