يواصل الفيلم الهنديDilwale Dulhania Le Jayenge «صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيداً»، عروضه اليومية منذ 30 عاماً في إحدى دور السينما بمدينة مومباي، مسجلاً رقماً قياسياً كأطول فيلم يُعرض في تاريخ السينما الهندية.

وابتداءً من غد (الإثنين) يسجل الفيلم المعروف اختصاراً بـDDLJ إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى العام الثلاثين من عرضه المتواصل في قاعة ماراثا ماندير الشهيرة بمدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند.

وانطلق العرض الأول للفيلم في20 أكتوبر 1995، ومنذ ذلك الحين حافظ على عروضه اليومية دون انقطاع.

وأوضح مدير سينما ماراثا ماندير مانوج ديساي، في تصريحات إعلامية بأن القاعة تستقطب طلاباً وأزواجاً شباباً خلال أيام الأسبوع، فيما يصل عدد الحضور يوم الأحد إلى نحو 500 شخص، مشيراً إلى أن تفاعل الجمهور لا يزال بنفس الزخم، رغم مرور السنوات الطويلة على العرض الأول للفيلم.

ويتناول العمل تعارض القيم بين جيلين، حيث يبرز التباين بين انفتاح شاب وشابة هنديين يعيشان في الخارج، ومعتقدات يهما حاالمفظة، ولعب الفيلمدوراً محوريوالداً في انطلاقة الممثل شاروخان نحو النجومية في السينما الهندية.