

استعدادات فيلمها الجديد

فريق عمل فيلمها الجديد



آخر أعمالها السينمائية

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري استعدادها لبدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان «نصيب»، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام».نشرت ياسمين صبري صورة لسيناريو الفيلم مرفقة بتعليق قالت فيه: «صباح الخير»، لتثير تفاعل جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن حماسهم للعمل الجديد.يتولى إخراج فيلم «نصيب» المخرج أحمد خالد أمين، فيما يكتب السيناريو المؤلف أحمد عبدالفتاح، ويجري حاليًا استكمال التعاقدات مع باقي أبطال الفيلم قبل انطلاق التصوير رسميًا خلال الفترة القادمة.يذكر أن فيلم «المشروع X»، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية، الذي عرضت في السينمات المصرية والعربية، وحقق العمل نجاحاً ملحوظاً وإيرادات مرتفعة وقت عرضه تخطيت الـ 140 مليون جنيه .وجمع الفيلم كلا من كريم عبد العزيز، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي.