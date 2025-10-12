يترقب عشاق الدراما السعودية عرض مسلسل «بنات البومب»، الأربعاء القادم، على منصة STC TV.

ويستلهم المسلسل الذي أنتجته روتانا خليجية أجواء المسلسل الشهير «شباب البومب»، ويعد النسخة النسائية منه.

وبالتزامن مع التعليقات الحماسية التي رافقت الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بدا صناع العمل على ثقة كبيرة بالنفس، ولم يتخوفوا من المقارنة مع عمل جماهيري هو «شباب البومب» الذي حقق نجاحا كاسحا عبر 13 موسما، ما جعله أحد أبرز ملامح الدراما السعودية في الآونة الأخيرة.

وبحسب مواقع محلية، فإن المسلسل المنتظر من بطولة هيلدا ياسين، ومريم عبدالرحمن، وروان الخالد، ونجود أحمد، والعنود عبدالحكيم، وشروق سالم، إلى جانب عدد من الوجوه الصاعدة. والعمل تأليف عبدالله الوليدي، ومريم عبدالرحمن، وعبدالله العيسى.

ويحافظ «بنات البومب» على روح «شباب البومب» ولكن من زاوية أنثوية، ويسلط الضوء على مشكلات الفتيات والمراهقات وتفاصيل حياتهن اليومية في قالب اجتماعي مشوق يمزج بين الكوميديا والإثارة.