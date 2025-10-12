«ما قدرت اصبر وجيتك»، بهذه الأغنية بدأ الفنان عبدالمجيد عبدالله ليلة طربية امتدت لـ4 ساعات أحياها في قاعة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي بحضور 15 ألف متفرج.

وقدم عبد المجيد 25 أغنية على مدار وصلتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، ورافقته فيهما فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 30 موسيقياً وعازفاً قادهم المايسترو وليد فايد.

وفي الكواليس كشف عبد المجيد أن: «برنامج اغاني حفل أبوظبي يختلف بعض الشيء عن برنامج حفله قبل أسبوع في الكويت، حيث راعى أن يمتع جمهوره بمجموعة من أعماله الإماراتية التي تعلقوا بها، ومنها أغنية «مرت سنة» التي سبق أن غناها دويتو مع محمد عبده، وأغنية «قامت الساعة»، وغيرهما».

ويأتي حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي ضمن جولته الغنائية المستمرة حتى العام القادم، التي بدأها من الكويت، وتشمل الرياض، والبحرين، وسلطنة عمان، ودبي.