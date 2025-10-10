أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تفاصيل الحفل المرتقب للفنان العراقي كاظم الساهر، ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الجديدة، والمقرر إقامته 30 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم.





موعد طرح تذاكر الحفل

وأكد آل الشيخ عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، أنه من المقرر طرح تذاكر حفل كاظم الساهر يوم 15 أكتوبر عبر الحجز الإلكتروني، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في حفل استثنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.





نشاط فني مكثف

وعلى جانب آخر، يعيش كاظم الساهر حالة من النشاط الفني المكثف بعد النجاح الكبير الذي حققته جولاته الغنائية الأخيرة في عدد من الدول العربية والعالمية، إلى جانب الصدى الواسع الذي تلاقيه أحدث أعماله الفنية.

حفلات منتظرة

ويستعد الساهر لإحياء حفل غنائي جديد في قطر (الدوحة) يوم 13 ديسمبر القادم، ضمن إطار جولته الفنية «Now and Then»، التي التقى خلالها جمهوره في عدد من المدن منها مسقط، إسطنبول، عمّان وغيرها.