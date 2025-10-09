انتهى الفنان المصري أحمد داود، من تصوير جميع مشاهده في فيلم «الكراش» بمنطقة الغردقة بالقاهرة، تمهيداً لانطلاق عرضه خلال الفترة القادمة في دور السينما.

ويعود أحمد داود لاستكمال تصوير فيلم «إذما» المأخوذ عن رواية الكاتب المصري محمد صادق، قبل انشغاله بأعماله لرمضان القادم.

فيلم «الكراش» من بطولة الفنان أحمد داود، ويجمع كلاً من باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وفي سياق متصل، يجمع فيلم «إذما» كلاً من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا.

ويستند فيلم «إذما» إلى الرواية المأخوذة عن الكاتب محمد صادق الصادرة عام 2020، ولاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً في العالم العربي.

ويعد مسلسل «الشرنقة» آخر أعمال أحمد داود، وعرض في موسم رمضان الماضي، وجمع كلاً من مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.