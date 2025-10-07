وجه الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة دعم للفنان اللبناني فضل شاكر، عقب تسليم الأخير نفسه إلى السلطات اللبنانية، تمهيداً لإعادة النظر في ملفه القانوني الذي أثار الجدل لسنوات.

رسالة سعد لمجرد لفضل شاكر

وشارك سعد لمجرد، صورة لفضل شاكر، أرفقها برسالة دعم له، وقال إنه لا يعتبر الأخير مجرد فنان بل بالنسبة له شقيقه الذي جمعهما مشاعر حب ووفاء وصدق لا تتغير.

وأضاف لمجرد في منشوره: «عرفتك عن قرب، ورأيت فيك الصدق في كل شيء، وطيبة القلب التي تُحسّ في صوتك وفي وجودك، صوتك دائمًا صادق، يصل إلى القلب مباشرة، ويترك أثرًا لا يُنسى ما نسيتك يومًا حبيبي فضل، ولا غبت عن دعائي في كل حين».

**تمنيات بأنهاء أزماته القانونية **

وتمنى الفنان المغربي في ختام رسالته أن تنتهى أزماته القانونية قريباً، قائلاً:"أسأل الله أن يفرّجها عليك ويعيدك إلينا سالماً غانماً، كما عهدناك دائمًا كبيرًا بفنك، وإنسانيتك، وصدقك، قريبًا سيعود الفرح إليك يا غالي، وتشرق أيامنا بعودتك».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور سعد لمجرد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين برسالته الداعمة وكلماته التي تعكس تقديرًا عميقًا ووفاءً نادرًا لفضل شاكر.

ديو مفاجأة

من جانبه، أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، عن تعاونه المرتقب مع الفنان المغربي سعد لمجرد في ديو غنائي جديد بعنوان «سهران يا حبيبي»، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تصوير الكليب.