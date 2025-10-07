ليلى علوي
ليلى علوي
أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي، جدلاً واسعاً بعد اتهامها بالتنمر اللفظي على صحفي من ذوي الهمم خلال فعالية ثقافية شهدها «مهرجان القاهرة للفنون السينمائية»، وسط تنديد واسع من النقاد والإعلاميين.

ووفق رواية الصحفي المتضرر، فقد حاول توجيه سؤال حول فيلمها الجديد، لتردّ عليه بعبارات قاسية أمام الحضور، ما دفع اللجنة المنظمة لفتح تحقيق رسمي في الحادثة. وأكدت نقابة الصحفيين المصريين، أنها تتابع الواقعة؛ لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة داخل الوسط الفني، فيما دعا عدد من المخرجين والممثلين إلى ضبط سلوكيات التواصل الإعلامي في المؤتمرات العامة. وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تكريم علوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ما جعل الرأي العام أكثر حساسية تجاه تصرفات الفنانين في المحافل الرسمية.
