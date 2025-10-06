انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو للفنان السوري باسل خياط، ظهر خلاله متأثراً بوعكة صحية واضحة أجبرته على المشي بصعوبة، أثناء تكريمه بحفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

وظهر خياط في المقطع المصور وهو يصعد بصعوبة إلى المسرح لتسلّم جائزة الإنجاز مدى الحياة، إذ بدا أنه يعاني من آلام في قدمه، واضطر إلى المشي ببطء والاستعانة بأحد المنظمين لمساعدته على صعود الدرج، في مشهد أثار تعاطف الحضور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر المقطع بشكل واسع، وسط دعوات بالشفاء العاجل لباسم الخياط، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح حالته الصحية أو يطمئن جمهوره بشأن وضعه.

في المقابل، اكتفى باسل خياط بمشاركة صورة لجائزته عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، وعبّر عن سعادته بالتكريم قائلاً: «أعتز بهذا التكريم ويشرّفني لأنه آتٍ من قلوب تنبض بالأمل والمستقبل، كل الحب والاحترام».