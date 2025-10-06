تحقق النيابة العامة مع الفنانة ليلى علوي في الدعوى التي تقدم بها الصحفي ريمون المصري واتهمها من خلالها بالاعتداء والتنمر.

وجاء في بلاغ المصري ضد علوي، أنها ساعدت شخصاً على الاعتداء عليه بدنياً أمام حشد من الصحفيين، خلال أداء مهمات عمله في تغطية فعاليات «مهرجان الإسكندرية السينمائي».

واتهم المصري علوي بالاستيلاء على هاتفه المحمول قسراً وعنوةً، والعبث بمحتوياته بالإكراه دون حق.

وشدّد في بلاغه على أن علوي تنمرت عليه، رغم علمها أنه من ذوي الهمم.

وقرر وكيل النائب العام في نيابة سيدي بشر، بسرعة التحقيق مع علوي في الدعوى الرقم 1143 / 2025، عقب حصوله على مقطع فيديو يوثق الواقعة، كما أمر بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة في الفندق الذي شهد الاعتداء.

وفي أول رد رسمي، نفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي تلك الادعاءات تماماً، مؤكدة أن ليلى علوي لم يصدر عنها أي تصرف مسيء، ولم تتخذ أي تحرك قانوني تجاه محاولة الاعتداء عليها وانتهاك خصوصيتها.

وتابع البيان أن الواقعة الحقيقية تمثلت في محاولة اعتداء على ليلى علوي بعد اقتحام قاعة خاصة بالمهرجان، وأن الإدارة تعاملت مع الموقف باحترافية دون الإضرار بأي طرف.

وشدد البيان الصادر عن إدارة المهرجان على احترام وتقدير ليلى علوي، التي تم اختيارها نجمة الدورة الـ41، مضيفاً أن ما يُتداول من أخبار غير دقيقة يستهدف الإساءة لسمعة النجمة والمهرجان، مؤكداً احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الأكاذيب.