فضل شاكر.. من الملاحقة إلى تسليم النفس.. هل ينجو؟

سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، بعد أكثر من 13 عاماً من الملاحقة القضائية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن العملية تمت بتنسيق مسبق مع الأجهزة الأمنية، وأن شاكر بدا متعاوناً خلال تسليمه، تمهيداً لإعادة النظر في ملفه القانوني الذي أثار الجدل لسنوات.وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة، بتهم تتعلق بالتدخل في أعمال إرهابية وتمويل جماعات مسلّحة. ونفى شاكر، في تصريحات سابقة، تلك الاتهامات، مؤكداً أنه لم يحمل سلاحاً ضد الجيش اللبناني. من جانبه، كتب نجله محمد عبر «إنستغرام»: «إن مع العسر يسرا»، في إشارة إلى بداية طريق العدالة. وتوقعت مصادر قضائية، أن تبدأ جلسات الاستجواب خلال الأيام المقبلة وسط متابعة إعلامية لبنانية واسعة.