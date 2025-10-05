سافر الفنان المصري عمرو سعد إلى ألمانيا استعدادا لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، الذي لم يكشف بعد تفاصيله، مكتفيا بالترويج عبر نشر صور من كواليس التصوير على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل رمضان 2026

وعلى جانب آخر، تعاقد عمرو سعد سابقا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسما مبدئيا «عباس الريس»، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم 2026، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

ويجدد عمرو سعد من خلال العمل تعاونه مع المنتج اللبناني صادق الصباح للمرة الثانية، بعد نجاحهما سويا في مسلسل «سيد الناس» الذي عُرض في موسم رمضان 2025 وحقق الثنائي صدى واسعا لدى الجمهور.

أعمال سينمائية منتظرة

كما ينتظر عمرو سعد عرض فيلمه الجديد «الغربان» الفترة القادمة في دور العرض السينمائية، إذ يعد واحدا من أهم المشاريع السينمائية المنتظرة في 2025، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

ويجمع الفيلم رفقة عمرو سعد كلا من عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، لبنى ونس وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج ياسين حسن.