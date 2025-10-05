إغلاق منزل عبدالحليم حافظ نهائياً بعد جدل «رسوم الزيارة»

أثار قرار أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ إغلاق منزله في منطقة الزمالك نهائياً حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام فقط من إعلان نيتها فرض رسوم مالية على زيارة المنزل الذي كان يستقبل عشاق «العندليب» لسنوات طويلة دون مقابل.

رسوم الزيارة تشعل الجدل

وكانت أسرة الراحل قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لعبدالحليم حافظ على «فيسبوك» أن الهدف من فرض الرسوم هو تنظيم الزيارات والحفاظ على مقتنيات المنزل، مشيرة إلى أن الرسوم ستكون رمزية للمصريين، وأعلى للأجانب، مع تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق. كما أوضح البيان أن أي تصوير داخل المنزل سيخضع لمقابل مادي، للمساعدة في تغطية تكاليف الصيانة وتعيين مرشدين متخصصين لشرح تاريخ الفنان الكبير.





قرار الإغلاق بعد الانتقادات

لكن سرعان ما واجه القرار موجة انتقادات من الجمهور الذي اعتبر فرض رسوم على زيارة منزل «العندليب» مخالفًا لقيمه البسيطة القريبة من الناس. وردًا على ذلك، أصدرت الأسرة بيانًا جديدًا أعلنت فيه إغلاق المنزل نهائيًا، مؤكدة أنه لن يُفتح إلا مرة واحدة في العام بمناسبة ذكرى وفاته، مجانًا ولعدد محدود من الزوار.

وقالت الأسرة في بيانها: «فتح البيت أو غلقه لن يؤثر على حب الناس لحليم»، في إشارة إلى استمرار مكانة عبدالحليم حافظ في قلوب جمهوره رغم إغلاق أحد أبرز معالم تاريخه الفني والشخصي.