محمد فراج وزينة.
تم إعلان موعد عرض مسلسل «ورد وشوكولاتة» بطولة الفنان المصري محمد فراج، والفنانة المصرية زينة، ابتداء من 30 أكتوبر القادم.

قصة المسلسل

واستوحي المسلسل من قصة حقيقية أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي، حيث تدور أحداثها حول قصة حب تبدأ بمشاعر مليئة بالرومانسية والحب لكن سرعان ما تتغير الملامح وتتحول تلك العلاقة إلى صراع نفسي وعاطفي يقود أبطاله إلى مصير مجهول غامض تتخلله العديد من المفاجآت.

أبطال العمل

العمل من بطولة النجمين محمد فراج وزينة، بالإضافة إلى نخبة من النجوم من بينهم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب.

ويشهد المسلسل انضمام مجموعة من الوجوه الصاعدة أبرزهم يوسف حشيش، وآية سليم، والعمل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

آخر أعمال محمد فراج

وحصد محمد فراج سابقاً على إشادات واسعة من خلال مشاركته في مسلسل «كتالوج»، الذي درات أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وجمع في بطولته كلا من ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

