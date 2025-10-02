يسلط الفيلم السعودي «ظلك ما راح» للمخرج سلطان عبدالرحمن، الضوء على ثنائية الأمل والانكسار من خلال قصة إنسانية درامية مؤثرة تجمع بين العمق البصري والطرح الواقعي.

وتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من المواقع الداخلية والخارجية بمدينة جدة، وحرص المخرج عبدالرحمن على توظيف المكان ليكون جزءا من اللغة البصرية للعمل، ما أضفى على الفيلم تنوعا واقعيا وجماليا يعكس طبيعة القصة وعمقها الإنساني.

ويستعد فريق العمل للمشاركة بالفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، من أبرزها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور السينمائي السعودي وإبراز هويته الإبداعية أمام الجمهور العالمي.

وأكد المخرج سلطان عبدالرحمن، بأن فيلم «ظلك ما راح» يمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، وقال هذا العمل يعكس شغفي بتقديم سينما سعودية تحمل رسائل إنسانية، وتلامس مشاعر الجمهور محليا وعالميا.

وفيلم «ظلك ما راح» من إخراج وتأليف وبطولة المخرج الفنان سلطان عبدالرحمن، ويشاركه في البطولة الفنان القدير عماد اليوسف، والفنان علاء بن بحر، بينما تولى مهمة التصوير مدير التصوير محمد الحسيكي.