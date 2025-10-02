أعلنت نقابة الفنانين في سورية تعرض الفنان السوري القدير زيناتي قدسية، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت النقابة عبر منشور رسمي على صفحتها في «فيسبوك» تمنياتها بالشفاء العاجل للفنان، داعية جميع محبيه للدعاء له، لتجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة إلى جمهوره بأقرب وقت ممكن.

وكتبت النقابة في رسالتها: «نتمنى من كل القلب الشفاء العاجل لزميلنا الفنان القدير زيناتي قدسية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى، معافى يارب».





معلومات عن زيناتي قدسية

يُعد الفنان زيناتي قدسية من أبرز الشخصيات المسرحية في سورية والعالم العربي، وامتدت مسيرته الفنية لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح أحد الرواد الذين ساهموا في تأسيس فن المونودراما في المنطقة وإثراء المسرح السوري بأعماله المتميزة.

وانطلق قدسية في عالم الفن من خلال فرقة المسرح الجامعي المركزية في عام 1971، قبل أن ينخرط في مسرح الهواة «الشباب» حيث أدار الإخراج وشارك في الإعداد والتمثيل.