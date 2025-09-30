زار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون وزوجته، صباح اليوم، الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز في منزلها؛ لتقديم واجب العزاء في نجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، تزامناً مع مرور 40 يوماً على وفاته، وذلك قبل مغادرتهما إلى نيويورك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

استمرت الزيارة نحو ساعة، وحملت طابعاً إنسانيّاً مؤثراً، وعبّر الرئيس اللبناني وزوجته عن تقديرهما العميق لمسيرة فيروز الفنية ومكانتها الاستثنائية على مدى أكثر من نصف قرن.

وفُجع الوسط الفني والثقافي في لبنان والعالم العربي برحيل زياد الرحباني في يوليو الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة استثنائية مزجت بين الجرأة الفكرية والتجديد الموسيقي، وأسهمت في تشكيل وجدان أجيال كاملة.

وترك الرحباني إرثاً موسيقياً غنياً ومتفرّداً، ما زال حاضراً في الأوساط الفنية والثقافية حتى اليوم، باعتباره رمزاً للإبداع والابتكار في لبنان والعالم العربي. ولا تزال ذكراه تشكّل محور اهتمام جمهوره ومحبي الإرث الرحباني العريق.