نجا الفنان المصري أحمد السقا من حادثة سير مروعة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، أسفر عن إصابته بكسر في أحد الضلوع، فضلًا عن بعض التلفيات في سيارته الخاصة.

تفاصيل الحادثة

وقال محمد حسن، مدير أعمال السقا، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضية، أثناء توجه الفنان إلى مدينة الإسكندرية للمشاركة في بروفات العرض المسرحي الجديد «وهنا القاهرة»، الذي يجمعه بالفنانة التونسية هند صبري.

وأوضح حسن أن السائق الخاص فوجئ بوجود صبة خرسانية يبرز منها سيخ حديدي، ما أدى إلى اصطدام السيارة بها وحدوث التلفيات.

الحالة الصحية

العمل المسرحي المرتقب

وأشار إلى أن السقا أجرى مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة للاطمئنان على حالته الصحية، قبل أن يعود إلى منزله حيث يخضع حاليًا لرعاية طبية خاصة، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر.يُذكر أن السقا وهند صبري يعودان للتعاون مجددًا من خلال مسرحية «وهنا القاهرة»، المقرر عرضها يوم الأربعاء 1 أكتوبر القادم، في تمام الثامنة مساءً على مسرح «تياترو أركان» بالقاهرة.