منشور مؤثر من أحمد السقا عن والده في ذكرى رحيله: «شكل وجداني»

حرص الفنان المصري أحمد السقا، على إحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل والده،

المخرج الكبير ورائد فن الماريونيت في العالم العربي صلاح السقا، والتي تحل اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025.

السقا يحيي ذكرى رحيل والده

وكتب السقا، منشوراً، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «اليوم تحل الذكرى الخامسة عشرة لرحيل من شكّل وجداني وربّاني على الأصول، إلى صديقي العزيز الذي كنت أناديه بابا، عملاق الماريونيت في العالم، أبي الحبيب أبو صلاح صلاح السقا».

واختتم حديثه بدعوة جمهوره قائلاً: «أرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة رحم الله أعظم صلاح السقا، أبي الحبيب».

أعمال أحمد السقا

يذكر أن يعرض لأحمد السقا حالياً فيلم «أحمد وأحمد» في السينمات، والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر وحصد إشادات واسعة من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويجمع كلا من أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

بينما ينتظر السقا انتهاء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «هيروشيما»، الذي يعكف على تصويره بالفترة الحالية، ويجمع كلا من دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، هدى الإتربي، علاء مرسى، وغيرهم.