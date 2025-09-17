فتح منزل عبدالحليم حافظ مجدداً للزيارة.. تعرّف على طريقة الحجز

كشفت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ إعادة فتح منزل العندليب لاستقبال الزوار، مع تحديد مواعيد ثابتة وآلية للحجز المسبق.

مواعيد زيارة منزل العندليب

وأوضحت الأسرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الزيارة متاحة يومياً من الساعة الـ10:00 صباحاً حتى الـ1:00 ظهراً، باستثناء يومي الأربعاء والجمعة، لافتة إلى أن حجز المواعيد يتم من خلال إرسال رسالة خاصة عبر الصفحة الرسمية.

طريقة حجز الزيارة

ودعت أسرة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ سابقاً جمهوره إلى دعم تسجيل منزله عالمياً، من خلال ترك تقييمات عبر منصتي «قوقل» و«فيسبوك»، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتسجيله في قائمة اليونسكو عالمياً وأيضاً للحفاظ على إرثه الفني وتخليد تاريخه.

حقيقة بيع منزل العندليب

يذكر أن أسرة عبدالحليم حافظ نفت الأقاويل المتداولة، في وقت سابق، حول بيع منزله لملياردير، وذلك بعد تداول فيديو يشير لقرار الأسرة بيع منزل العندليب، مؤكدة أن الأسرة ستلجأ للقضاء ضد كل ناشري هذه الأنباء غير الصحيحة.