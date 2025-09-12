أطلقت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل «ابن النادي»، من بطولة الفنان المصري أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة، ليقدم تجربة جديدة ومميزة للجمهور.

ويظهر على البوستر أحمد فهمي برفقة عدد من النجوم، مرتدين ملابس رياضية، استعداداً لخوض مباراة، في أجواء تجمع بين الكوميديا والطابع الرياضي.

ويشارك في البوستر كل من الفنان حاتم صلاح، والفنانة آية سماحة، والفنان أحمد عبد الحميد، حيث سيطرت على الصورة أجواء حماسية من داخل غرفة مباراة كرة قدم.

تفاصيل مسلسل «ابن النادي»

يجمع مسلسل «ابن النادي» في بطولته إلى جانب أحمد فهمي كلاً من: آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، سينتيا خليفة، أحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت وغيرهم من الفنانين، وإنتاج طارق الجنايني.

يتناول مسلسل «ابن النادي» أزمات الكرة المصرية، وتتحور الأحداث في إطار اجتماعي رياضي يحمل طابعاً ساخراً، حيث يجسد فهمي خلال الأحداث شخصية شاب يرث نادياً ويفقد فريقه الدوري.

يذكر أنه يعرض حالياً لأحمد فهمي فيلم «أحمد وأحمد»، في دور العرض السينمائية والوطن العربي، ويضم الفيلم كلاً من أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.