محمد رمضان يحقق إنجازاً عالمياً.. أول فنان مصري على مسرح ماديسون سكوير جاردن

شوق الفنان المصري محمد رمضان جمهوره لحفله الجماهيري المقرر إقامته على مسرح ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 17 يناير القادم، واصفًا إياه بأنه سيكون حفلًا عالميًا، ويعد هذا الحدث خطوة تاريخية، حيث يصبح رمضان أول فنان مصري يقف على هذا المسرح الشهير عالميًا.

الامتنان للجمهور والدعم المتواصل

أعرب محمد رمضان عن امتنانه الكبير لجمهوره على الدعم المستمر طوال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا إلا بفضل الله ثم بدعم المتابعين، وذلك خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام».

رسالة رمضان لجمهوره

وفي الفيديو، قال رمضان:«أشهر مسرح في العالم بيغني عليه مصري، وده بفضل ربنا ثم أنتم، قدرتم توصلوا ابنكم وأخوكم لهذه النقطة، وصلتوني للجمهور العربي والأفريقي ووصلتوني لهنا، أنا هنا في أمريكا بنقدر بفضل ربنا ثم أنتم».

نجل محمد رمضان ودار الرعاية

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بالسادس من أكتوبر، يوم الثلاثاء الماضي، تأييد قرار إيداع نجل الفنان محمد رمضان، (علي)، في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية تعديه على زميله داخل نادي نيو جيزة، وذلك لعدم حضور المتهم جلسة الاستئناف.

وتغيب محمد رمضان ونجله علي عن حضور الجلسة، فيما لم تحضر أيضًا أسرة الطفل المجني عليه، بعد أن قدّموا وثيقة تصالح للمحكمة في جلسة سابقة لنظر المعارضة على حكم الإيداع.