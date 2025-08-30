لأول مرة.. محمد رمضان يغنّي «جدة غير» في حفل مراسي

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره في حفله، أمس، ضمن مهرجان ليالي مراسي، بتقديم أغنيته الجديدة للجمهور السعودي، التي تحمل عنوان «جدة غير»، بجانب توجيه رسالة للمطربة المصرية أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

وأكد «رمضان» أن أغنيته الجديدة «جدة غير» ستكون الأغنية الرسمية لافتتاح موسم جدة القادم، التي ستجمعه في ديو غنائي للمرة الأولى مع المطرب السعودي عايض، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ووجه محمد رمضان التحية للمطربة أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية، واصفاً إياها بأنها صوت وروح وقلب مصر، قائلًا: «ربنا استجاب لـ دعائنا وأنغام رجعت مصر ونورت بلدها بالسلامة، مش بنعرف قيمة حبايبنا غير في الأزمات، صوت مصر وروح مصر وقلب مصر أنغام».

كما غني محمد رمضان، أغنيته الجديدة باللهجة العراقية، التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تعد العمل الأول له باللهجة العراقية، إضافة إلى ظهوره في الحفل بأكثر من لوك حيث تفاعل مع الجمهور بشكل كبير.

وقدم محمد رمضان عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل: «إنساي، إيه يا قلبي، نمبر وان، ثابت، قطتي مبتخربشش، يا حبيبي، رايحين نسهر، مفيش طبطبة» وغيرها من الأغاني.

يذكر أن رمضان أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أنه قرر الغياب عن موسم دراما رمضان 2026، ليستكمل مشاريعه السينمائية وحفلاته الغنائية، مؤكداً أنه يركز حالياً على إنتاج الأفلام واللقاء المباشر مع جمهوره عبر الحفلات الفنية.