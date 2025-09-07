تامر عاشور يكشف حقيقة مشاركته في حفل بالسعودية

نفى الفنان المصري تامر عاشور، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إحياء حفل غنائي تحت عنوان «الرباعي» في السعودية يوم 19 سبتمبر الجاري، يجمعه مع عدد من نجوم الفن، مؤكدًا أنه خبر ليس له أساس من الصحة.

تامر عاشور ينفي إحياءه حفلا في السعودية

وشارك تامر عاشور، صورة لبوستر الحفل المزيف المتداول والذي يجمعه بمشاركة عدد من نجوم أبرزهم تامر حسني وبهاء سلطان ورامي صبري، وذلك عبر خاصية ستوري على «إنستغرام».

وأرفق المنشور برسالة تحذير موجها لجمهوره، قائلاً: «ده نصب يا جماعة، ناس كتير بعتتلي على الحفلة دي مخصوص، أي حفلة هنكون إحنا أول ناس منزلين إعلانها».





وأحيا تامر عاشور، سابقاً حفلاً جمعه مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل جماهيري ضخم بمنطقة الساحل الشمالي بالقاهرة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف لعام 2025.

وفي لفتة مفاجئة، قدم عاشور ديو مع نانسي عجرم على المسرح خلال الحفل، وأدى معها ديو غنائي لأغنيتها الشهيرة «أنت إيه»، وسط تفاعل جماهيري من الحضور.

يشار إلى أنه حقق نجاحاً ملحوظاً في حفله بالساحل الشمالي ضمن مهرجان العلمين في دورته الثالثة على مسرح يو أرينا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، في واحد من أجمل وأرقى الليالي التي قدم فيها باقه من أجمل أغانيه.