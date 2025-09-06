القبض على ممثل هندي في قضية «اغتصاب جماعي»
ألقي القبض على ممثل تلفزيوني هندي على صلة بمزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب خلال حفل بمنزل في منطقة سيفيل لاينز بنيودلهي في أغسطس الماضي.

ونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إنديا»، عن نائب مفوض الشرطة الهندية راجا بانتيا، قوله: «ألقينا القبض على الممثل التلفزيوني أشيش كابور من بوني» بولاية مهاراشترا.

وفي أغسطس، اتهمت الضحية البالغة من العمر 24 عاما التي تعمل في شركة خاصة وتقيم في بنجابي باج، مجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها في حفل في منطقة سيفيل لاينز.

وأبلغت الضحية الشرطة، بأن صديقا اتصل بها ودعاها إلى الحفل الذي أقيم في مسكن صديق آخر.

وبحسب ما أفادت به، فإنها رأت في الحفل 5 أشخاص بينهم صديقها وامرأة أخرى، وتفيد المزاعم بأن المجموعة مزجت مادة مخدرة في مشروبها ما أدى لفقدانها الوعي وتعرضت بعده لاغتصاب جماعي.

وأكدت الشابة أيضا أنها تعرضت للضرب وأنه جرى تصوير الاعتداء، وهددها المتهمون بنشر المقطع على الإنترنت في حال أبلغت عن الواقعة.

وفر المشتبه بهم وتركوها خارج المنزل، وجرى تسجيل الواقعة في 11 أغسطس.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحية لحماية خصوصيتها وفقا لتوجيهات المحكمة العليا بشأن القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي.

