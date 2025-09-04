كريم محمود ودينا الشربيني ينهيان تصوير 70% من فيلم «طلقني»

يواصل صناع فيلم «طلقني»، بطولة الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز والفنانة المصرية دينا الشربيني، التصوير، استعدادًا لطرح العمل في السينما خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم «طلقني»، في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني أنهيا تصوير نحو 70% من الفيلم على أن يسافر الصناع بالفترة القادمة خارج البلاد لاستكمال باقي تصوير المشاهد الخارجية.

تفاصيل فيلم «طلقني»

يشار إلى أن فيلم «طلقني» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وباسم سمرة، يعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، منهم حاتم صلاح ودنيا سامي ومحمد محمود وهناء الشوربجي، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ويشهد فيلم «طلقني» التعاون الثاني بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعد أن قدما فيلم الهنا اللي أنا فيه، في ديسمبر من العام الماضي، وحقق وقتها نجاحاً ملحوظًا.

ويعد فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، والطفلة دالا حربي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني وأوتاكا وياسر الطوبجي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

وكان تعاقد كريم محمود عبد العزيز، سابقًا، على بطولة فيلم «إحنا والقمر جيران»، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ليعرض قريبًا بجميع دور العرض السينمائية.