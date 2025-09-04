تابعوا عكاظ على
Google News Account
ياسمين رئيس بين دراما «الست لما» وأكشن «هيروشيما»
تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني المكثف، إذ عادت أخيراً إلى بلاتوه تصوير فيلم «الست لما» مع النجمة يسرا، بعد توقف قصير بسبب إجازة الصيف وتغييرات في ديكورات العمل. وتظهر ياسمين في الفيلم بدور «وفاء» وهي شابة جريئة تصاب بصدمة نفسية عميقة بعد حادثة تحرش، لتخوض رحلة إنسانية مليئة بالصراعات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، يعرض لها حالياً فيلم «ماما وبابا» في السينمات، إلى جانب النجم محمد عبدالرحمن (توتا)، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يواجهان تجربة غريبة تنقلب معها حياتهما رأساً على عقب.

كما تستعد ياسمين لتصوير فيلم «هيروشيما» مع أحمد السقا، في تجربة سينمائية جديدة يغلب عليها الأكشن والغموض، تشارك فيها نخبة من النجوم، لتؤكد بذلك وجودها القوي على الساحة الفنية بين الدراما الجادة والكوميديا والأكشن.

